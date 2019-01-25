Сенат США призывает Трампа нарастить оборонный потенциал ВСУ

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Около 70 сенаторов США "настоятельно" призывают американского президента Дональда Трампа вместе с союзниками провести операцию по обеспечения свободы навигации в Черном море и укрепить ВСУ. Об этом речь идет в проекте резолюции, который представлен в Сенате, пишет пресс-служба посольства Украине в США.

В целом документ призывает к усилению военной помощи Украине на фоне атаки россиян в Черном море и строительства российского газопровода Северный поток-2.

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"Законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 год на нужды нацобороны" для усиления потенциала ВСУ и предоставить через соответствующие программы Госдепартамента и Пентагона дополнительную безопасностную поддержку нашему государству, особенно с целью укрепления морских возможностей предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию", - подчеркивает посольство.

Сенаторы также обратились к НАТО, призвав блок усилить присутствие и возможности в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации и береговой охране.

Американские законодатели призвали партнеров и союзников отказывать кораблям российских ВМС в заходе в порты для пополнения припасов и дозаправки.

В документе отмечается, что санкции за нападение у Керченского пролива и другие действия РФ "должны оставаться в силе и усиливаться, пока российское поведение не изменится должным образом".

Кроме того, сенаторы приветствовали резолюцию Европарламента от 12 декабря 2018 года с осуждением атаки РФ на корабли ВМС около Керченского пролива.