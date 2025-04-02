Сенат утвердил кандидатуру юриста Мэттью Витакера в должности посла США при НАТО

За согласование кандидатуры Мэттью Витакера на должность посла США при НАТО проголосовали 52 сенатора, 45 выступили против

Мэттью Витакер (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Американский сенат утвердил в должности посла США при НАТО юриста Мэттью Витакера, чью кандидатуру выдвигал президент Дональд Трамп. Об этом сообщают Politico и Associated Press.

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Отмечается, что за согласование кандидатуры проголосовали 52 сенатора, 45 выступили против.

Витакер работал в Министерстве юстиции в первой каденции Трампа и имеет опыт в правоприменении. В то же время, как такого опыта в "глубоких вопросах внешней политики или национальной безопасности" у него нет, отмечает AP.

Ожидается, что в должности посла США в НАТО Витакер будет продвигать кампанию Трампа, направленную на то, чтобы заставить страны-члены Альянса увеличить расходы на оборону.

Politico напоминает, что американский президент подвергал сомнению обязательства США перед основным принципом коллективной безопасности НАТО, по которому нападение на одного союзника расценивается как нападение на весь Альянс.

Впрочем, Витакер заверил сенаторов во время слушаний по его утверждению, что у администрации президента США "железная" преданность НАТО.

В ноябре 2024 года Трамп собирался назначить на должность постоянного представителя США в ООН члена Палаты представителей от республиканцев Элиз Стефаник.

До конца марта 2025 Трамп передумал и отозвал кандидатуру Стефаник в Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство.