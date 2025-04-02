Сенат затвердив кандидатуру юриста Меттью Вітакера на посаді посла США при НАТО

За погодження кандидатури Меттью Вітакера на посаду посла США при НАТО проголосували 52 сенатори, 45 виступили проти

Меттью Вітакер (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Американський сенат затвердив на посаді посла США при НАТО юриста Меттью Вітакера, чию кандидатуру висував президент Дональд Трамп. Про це повідомляють Politico та Associated Press.

Зазначається, що за погодження кандидатури проголосували 52 сенатори, 45 виступили проти.

Вітакер працював у Міністерстві юстиції за першої каденції Трампа та має досвід у правозастосуванні. Водночас як такого досвіду у "глибоких питаннях зовнішньої політики чи національної безпеки" у нього немає, зазначає AP.

Очікується, що на посаді посла США у НАТО Вітакер просуватиме кампанію Трампа, спрямовану на те, щоб змусити країни-члени Альянсу збільшити витрати на оборону.

Politico нагадує, що американський президент ставив під сумнів зобов’язання США перед основним принципом колективної безпеки НАТО, за яким напад на одного союзника розцінюється як напад на весь Альянс.

Втім, Вітакер запевнив сенаторів під час слухань щодо його затвердження, що адміністрація президента США має "залізну" відданість НАТО.

У листопаді 2024 року Трамп збирався призначити на посаду постійного представника США в ООН членкиню Палати представників від республіканців Еліз Стефанік.

До кінця березня 2025 року Трамп передумав і відкликав кандидатуру Стефанік у Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість.