"Сенсация! Зеленский – еврей и Байрактар". Как ФСБ использует TikTok – The Insider

Средняя стоимость заказного ролика российского тиктокера в поддержку войны РФ — около 100 евро, причем многим видеоблогерам все равно, в чем заказчику нужно убедить аудиторию. Об этом пишет The Insider, сотрудник которого представился "заказчиком из Кремля" и предложил тиктокерам выложить заведомо абсурдные ролики.

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Ресурс напомнил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину соцсеть TikTok "наводнилась хештегами вроде #РоссияВперед или всевозможных комбинаций с буквами Z".

"Юные блогеры прославляют мудрость Владимира Путина, восхищаются Кадыровым и убеждают подписчиков в неэффективности санкций. The Insider заподозрил, что значительная часть этого контента распространяется за деньги, и организовал "контрольные закупки" у особо патриотичных тиктокеров. Как выяснилось, средняя стоимость ролика на заданную тему — около 100 евро", – пишет издание.

После вторжения в феврале TikTok ограничил пользователям из РФ доступ к некоторым функциям, в том числе россиянам запретили выкладывать ролики и вести прямые эфиры.

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Из-за этого привычная лента пользователя изменилась, пишут расследователи: если раньше алгоритмы предлагали видео по интересам, а новым пользователям — ролики общего интереса (котята, мейкап, комичные видео), то теперь на экранах был пропагандистский военный или патриотический контент. После бана 93,5% контента о войне стало пропагандистским.

"Так продолжается до сих пор: бо́льшая часть ленты пользователей из РФ строится на старых видео, им показывается контент, загруженный еще в феврале–марте или ранее", – отметили в The Insider.

Там добавили, что исполнителям заказов "безразлично, в чем предстоит убеждать свою аудиторию и есть ли в этом внутренняя логика".

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Тиктокеров не смутили задания вроде оправдания того, что "Путин принимает ванны из оленьей крови", – мол, это нормально, потому что "так делали советские лидеры", то есть "общеизвестно, что Сталин и Ленин тоже купались в крови".

Несколько тиктокеров из РФ согласились сделать ролики с "сенсационной" идеей, что президент Зеленский "на самом деле еврей", и его настоящая фамилия – Байрактар.

Однако политизированный контент брать готовы не все, отметили в издании, потому что "боятся блокировки".

Отмечается, что за первые несколько месяцев вторжения тиктоки с хештегами #zанаших и #мненестыдно собрали более 2 млрд просмотров, еще около 1 млрд собрали ролики с пиаром ЧВК Вагнера.

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Євген Пилипенко

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