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Сенцов предложил Зеленскому новую традицию

Сенцов предложил Зеленскому новую традицию - Фото
Олег Сенцов - Фото - скриншот из видео - YES
13.09.2019, 10:45

Бывший политзаключенный и режиссер призвал президента продолжить освобождать украинских пленных и политических заключенных, находящихся в РФ

Бывший политзаключенный Олег Сенцов предложил президенту Владимиру Зеленскому новую традицию - собирать бирки освобожденных узников Кремля. О предыстории такой инициативы и своей борьбе с системой Сенцов рассказал сегодня на 16-й встрече Ялтинской стратегии.

"Сегодня я буду говорить о простой пластиковой банке, и о том, что должно быть в ней. Там, где я был пять лет, в тюрьме, каждая мелочь, каждая вещь имеет большое значение. Там ничего не выбрасывают, все приспосабливают, и важная вещь - чай, я хранил его в банке. Это была непростая банка", - сказал он.

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По словам Сенцова, он вырезал из тетрадей две полоски - синюю и желтую, написал на них "Слава Украине", наклеил на банку.

"Все пять лет, пока я путешествовал по тюрьмам РФ, она была со мной. Я ставил ее на самое видное место, она очень раздражала тюремщиков. Ее постоянно забирали, отрывали флаг, пытались топтать, было много мелкой возни за эту банку. Это была маленькая моя борьба", - рассказал он.

По его словам, его арестовали за два дня до того, как он должен был поехать в Донбасс.

"И я вел свою маленькую борьбу, никому не известную, никому не видную, один на один с этой системой - за себя, за свое достоинство, за свою страну и за две полоски, желтую и синюю", - сказал Сенцов и показал залу банку.

На его нагрудном знаке заключенного, который он также продемонстрировал, была красная полоска - означает, что склонен к побегу, спецконтроль.

"Я на память его забрал с собой. В некоторых армиях мира есть такая традиция, или правило, что при гибели бойца его командир отрывает жетон для того, чтобы собрать отчет о погибших. Это печальная традиция. Я бы хотел завести другую. Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену - в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте так, чтобы эта банка была быстрее полная", - с этими словами Сенцов передал банку Зеленскому.

"Я буду стараться все это сделать. Я уверен, что эта банка заполнится, но я буду делать все для того, чтобы она заполнилась очень быстро", - ответил Сенцову Зеленский.

  • Сенцов вернулся на родину 7 сентября, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму.
  • Его и других украинских политзаключенных обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.
  • Сенцов  вернулся в Facebook, но попросил к нему не "френдиться".

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Владимир Зеленский Олег Сенцов
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