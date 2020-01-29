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Сенцов: Я не собираюсь идти в политику

Сенцов: Я не собираюсь идти в политику - Фото
Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
29.01.2020, 10:40

Экс-узник РФ утверждает, что никому не "продался" и предпочитает оставаться свободным

Украинский режиссер и бывший политзаключенный в России Олег Сенцов утверждает, что не пойдет в политику и не собирается "создавать какую-то партию". Об этом он написал у себя в Facebook.

"Когда информационные свалки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам - это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому начал мешать", - добавил он.

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Сенцов отметил, что собирается впредь "делать то, что делаю в пользу Украины, и говорить то, что думаю".

  • 26 декабря 2019-го в Европарламенте Сенцов призвал Европу не верить президенту РФ и заявил, что Москва не хочет мира на Донбассе и обязательно обманет.
  • 22 января на форуме в Давосе, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net, Сенцов сказал, что "позиция Зеленского слабая - это именно то, что хочет Путин".
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Олег Сенцов
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