Сенцов: Я не собираюсь идти в политику

Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Украинский режиссер и бывший политзаключенный в России Олег Сенцов утверждает, что не пойдет в политику и не собирается "создавать какую-то партию". Об этом он написал у себя в Facebook.

"Когда информационные свалки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам - это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому начал мешать", - добавил он.

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Сенцов отметил, что собирается впредь "делать то, что делаю в пользу Украины, и говорить то, что думаю".