Сербия "тормозит" новую схему выдачи гражданства россиянам из-за давления Евросоюза – FT

Сербия решила "тормозить" планы по облегчению правил выдачи гражданства для россиян. Евросоюз "грозится" приостановить безвизовый режим для государства, если новые правила по паспортам создадут "риск безопасности", сообщает Financial Times.

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Сербия приостановила планы, по которым государство предоставляло бы свое гражданство россиянам и другим иностранцам, прожившим в стране всего один год. Отмечается, что это произошло из-за предупреждения ЕС, что такая политика приведет к прекращению безвиза для Сербии.

По представленному правительством законопроекту, один год временного проживания был бы достаточным условием получения сербского гражданства для иностранцев, работавших в местных компаниях или самозанятых. По действующему законодательству для этого необходимо прожить в стране не менее пяти лет.

Как пишет издание, Еврокомиссия предупредила, что наблюдает за безвизовым режимом с Белградом, чтобы "предотвратить и смягчить возможные риски для безопасности ЕС".

"Если будет признано, что предоставление гражданства по схемам гражданства инвесторов составляет повышенный риск для внутренней безопасности и публичной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен", – говорится в заявлении.

В Еврокомиссии отметили, что в прошлом году уже предоставляли Сербии "четкие рекомендации" относительно постепенной отмены или удержания от принятия схем гражданства за инвестиции.

Неназванный советник правительства Сербии заявил, что проект закона был "просто предложением", которое "не было принято", пишет FT.

Издание отмечает, что, по мнению экспертов по Балканам, Сербия "скорее всего" отзовет инициативу из-за давления ЕС.

"Обычно, когда Еврокомиссия дает негативное заключение, Сербии становится трудно продвигать такое законодательство. Иначе сербы потеряют безвизовый доступ в Европу, и для либерализации визового режима в 2009 году понадобилось много усилий" – сказала Елена Джанкич, содиректор Global Citizenship Observatory.

Эксперт заметила, что сербское правительство "скорее всего" будет стремиться продлить разрешения на проживание для около 200 000 россиян, прибывших в страну с февраля 2022 года.

21 апреля 2023 года президент Сербии Вучич сообщил, что государство будет выкупать все оружие своего производства, чтобы оно не оказалось в Украине.

25 апреля в МИД Сербии заявили, что могут изменить отношение к территориальной целостности Украины из-за голосования по Косово.

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