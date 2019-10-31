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Северный поток-2 усиливает РФ и ослабляет Европу - Зеленский

Северный поток-2 усиливает РФ и ослабляет Европу - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
31.10.2019, 12:09

По мнению президента, строительство СП-2 - это вопрос не просто энергетической безопасности, это вопрос геополитический

Разрешение Дании на строительство Северного потока-2 по ее территории усиливает позиции России и ослабляет Европу. Об этом сегодня на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это вопрос не просто энергетической безопасности, а геополитический.

"Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, а и нашего правительства. Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня - Дания тогда не подтвердила бы", - отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что он "лично и Кабмин были готовы" к такому решению Дании.

  • Вчера Дания разрешила строительство Северного потока-2. 
  • Северный поток-2 хотят запустить до конца 2019 года из РФ в Германию в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши. Строительство затягивалось из-за позиции Дании.
  • В Сенате США рассматривают санкции против компаний, участвующий в строительстве газопровода.

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Владимир Зеленский дания северный поток - 2 сп-2
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