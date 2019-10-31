Северный поток-2 усиливает РФ и ослабляет Европу - Зеленский

Разрешение Дании на строительство Северного потока-2 по ее территории усиливает позиции России и ослабляет Европу. Об этом сегодня на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что это вопрос не просто энергетической безопасности, а геополитический.
"Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, а и нашего правительства. Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня - Дания тогда не подтвердила бы", - отметил он.
При этом Зеленский подчеркнул, что он "лично и Кабмин были готовы" к такому решению Дании.
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