Северный поток-2 усиливает РФ и ослабляет Европу - Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Разрешение Дании на строительство Северного потока-2 по ее территории усиливает позиции России и ослабляет Европу. Об этом сегодня на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это вопрос не просто энергетической безопасности, а геополитический.

"Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, а и нашего правительства. Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня - Дания тогда не подтвердила бы", - отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что он "лично и Кабмин были готовы" к такому решению Дании.

Вчера Дания разрешила строительство Северного потока-2.

Северный поток-2 Строительство затягивалось из-за позиции Дании . хотят запустить до конца 2019 года из РФ в Германию в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши.

В Сенате США рассматривают санкции против компаний, участвующий в строительстве газопровода.

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