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Съезд судей избрал четвертого члена Высшего совета правосудия

10.03.2021, 16:55
Съезд судей избрал четвертого члена Высшего совета правосудия - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Сегодня, 10 марта, делегаты XVIII очередного съезда судей выбрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

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Плахтий стала четвертым членом ВСП, избранным по квоте съезда судей. Она приняла присягу перед делегатами съезда и будет членом ВСП четыре года.

Вчера судьи Инна Плахтий и Александр Панасюк набрали примерно равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд решил провести повторное голосование.

Съезд рассматривает вопросы об избрании членов Высшего совета правосудия, о назначении судьи Конституционного суда, об избрании Совета судей, также должны заслушать отчет Совета судей о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.

  • Место проведения съезда перенесли из Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов в "Президент отель" из-за протестов сторонников осужденного к семи годам заключения гражданского активиста Сергея Стерненко.
  • 5 марта послы стран G7 призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд, пока не будут установлены новые правила отбора.
  • 9 марта на съезде судей в Киеве выбрали трех членов ВСП.
Наталия Медведева
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Инна Плахтий всп
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