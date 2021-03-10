Съезд судей избрал четвертого члена Высшего совета правосудия
Сегодня, 10 марта, делегаты XVIII очередного съезда судей выбрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.
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Плахтий стала четвертым членом ВСП, избранным по квоте съезда судей. Она приняла присягу перед делегатами съезда и будет членом ВСП четыре года.
Вчера судьи Инна Плахтий и Александр Панасюк набрали примерно равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд решил провести повторное голосование.
Съезд рассматривает вопросы об избрании членов Высшего совета правосудия, о назначении судьи Конституционного суда, об избрании Совета судей, также должны заслушать отчет Совета судей о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.
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