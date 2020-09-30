Шабунина признали виновным в несвоевременной подаче декларации

Глава Центра противодействия коррупции отметил, что опоздал с подачей на полдня

Печерский районный суд Киева признал главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче ежегодной декларации об имуществе и доходах. Об этом Шабунин сообщил в Facebook.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Руководитель ЦПК отметил, что решение было принято за 45 минут, а сам он опоздал с подачей на полдня.

По его словам, система отображает, что он работал над декларацией за два часа до дедлайна и еще несколько часов после него.

45 хвилин знадобилося Печерському “суду", щоб визнати мене винним у несвоєчасному поданні декларації. Я кілька років... Опубликовано Vitaliy Shabunin Среда, 30 сентября 2020 г.

7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский публично проинформировал Национальное агенство по вопросам предотвращения корупции в нарушении им законодательства. Президент вовремя не предоставил информацию о получении его семьей 5,1 млн гривень в рамках погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа и покупке еще ОВГЗ на 5,2.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.