Суд закрыл дело против Зеленского о нарушениях в декларировании доходов

Печерский райсуд Киева пришел к выводу, что президент не может быть привлечен к административной ответственности

Печерский райсуд Киева постановил закрыть административное производство против президента Владимира Зеленского, открытое из-за недекларирования им 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ. Суд решил, что против президента вообще не может быть открыто никакое дело, даже административное. Соответствующее постановление опубликовано в ЕРДР.

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В нем говорится, что на президента распространяется действие закона о предотвращении коррупции, однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, против него не может быть открыто уголовное дело.

Ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, суд пишет, что в некоторых правовых системах "административная" сфера включает в себя некоторые правонарушения, имеющие уголовно-правовой характер.

"Поэтому, учитывая положения ст. 105 Конституции с учетом Официального толкования части первой статьи 105 в Решении Конституционного Суда № 19-рп / 2003 от 10.12.2003, прецедентной практики ЕСПЧ, указанной выше, суд приходит к выводу, что в отношении Президента Украины на время исполнения им полномочий, не может быть составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 172-6 КУоАП и он не может быть привлечен к административной ответственности", - сказано в решении.

Суд постановил, что производство против Зеленского должно быть закрыто "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".

не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ. 7 июля Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с тем, что он

Петиция на сайте президента с требованием его отставки набрала больше 25 000 голосов.

Ранее Зеленский сообщал, что ему выписали штраф за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком.

Вадим Ребрина

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