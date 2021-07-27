Фейгин: Шарий проиграл апелляцию в суде Литвы. Ему придется покинуть ЕС
27.07.2021, 15:51
Анатолий Шарий (скриншот видео Анатолий Шарий, YouTube)
Блогер Анатолий Шарий не смог обжаловать решение об объявлении его персоной нон грата в Литве – теперь он будет вынужден покинуть территорию Евросоюза. Об этом в Twitter написал юрист Марк Фейгин.
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"Перед вами решение литовского суда, отказавшего в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет", – пишет Фейгин.
Фейгин утверждает, что до конца августа по его заявлению против Шария будет возбуждено уголовное дело в ЕС "за отмывание преступно полученных денег от власти РФ и приобретения на эти деньги дома в Испании". Юрист заявил, что якобы уже идет проверка.
- 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".
- 25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.
- 31 мая стало известно, что Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата.
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