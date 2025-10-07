Шатдаун в США продолжается. Сенат не проголосовал по финансированию правительства

Шатдаун в США начался 1 октября, поскольку Конгресс не смог утвердить вовремя бюджет для финансирования

Сенат США (Фото: Depositphotos)

Верхняя палата Конгресса США 6 октября провалила голосование за резолюции, которые могли бы прекратить шатдаун правительства. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что два предложения по финансированию правительства – одно от демократов, одно от республиканцев – провалились в Сенате.

Больше всего споров вызывает норма о налоговых льготах на медобслуживание уязвимых граждан. Демократы требуют постоянного продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, чтобы помочь американцам покупать частную медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медобслуживании, известного как Obamacare. Республиканцы выступают категорически против.

СNN пишет, что Белый дом может начать массовые увольнения федеральных служащих, если президент США Дональд Трамп будет считать, что переговоры по шатдауну провалились.

Справка В США шатдаун – это временное приостановление работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Если законодатели не договорятся о бюджете или временном финансировании, правительственные учреждения теряют право тратить средства.



Часть государственных служащих уходят в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Другие, чьи функции критически важны (армия, полиция и т.д.), продолжают работать, но зарплату получат только после восстановления финансирования. В США шатдаун – это временное приостановление работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Если законодатели не договорятся о бюджете или временном финансировании, правительственные учреждения теряют право тратить средства.Часть государственных служащих уходят в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Другие, чьи функции критически важны (армия, полиция и т.д.), продолжают работать, но зарплату получат только после восстановления финансирования.