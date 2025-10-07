Шатдаун в США продолжается. Сенат не проголосовал по финансированию правительства
Верхняя палата Конгресса США 6 октября провалила голосование за резолюции, которые могли бы прекратить шатдаун правительства. Об этом пишет CNN.
Отмечается, что два предложения по финансированию правительства – одно от демократов, одно от республиканцев – провалились в Сенате.
Больше всего споров вызывает норма о налоговых льготах на медобслуживание уязвимых граждан. Демократы требуют постоянного продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, чтобы помочь американцам покупать частную медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медобслуживании, известного как Obamacare. Республиканцы выступают категорически против.
СNN пишет, что Белый дом может начать массовые увольнения федеральных служащих, если президент США Дональд Трамп будет считать, что переговоры по шатдауну провалились.
Часть государственных служащих уходят в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Другие, чьи функции критически важны (армия, полиция и т.д.), продолжают работать, но зарплату получат только после восстановления финансирования.
- 1 октября правительство США приостановил работу впервые за семь лет и в третий раз за время президента Трампа. Республиканцы и демократы не сумели договориться по бюджетным расходам.
- 3 октября издание The Telegraph писало, что шатдаун в США якобы приостановил поставки оружия. В МИД это опровергли.
