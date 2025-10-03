The Telegraph: Шатдаун в США может привести к задержке поставок оружия в Украину

Переговоры между Украиной и Америкой о военной помощи на паузе вследствие правительственного кризиса в США

Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ

Правительственный кризис в США (шатдаун) может поставить на паузу украинско-американские переговоры о поставках оружия. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на неназванный источник в украинском правительстве.

Как утверждает издание, обсуждение военной поддержки США Киева было заморожено после того, как в среду правительство закрыло работу, в результате чего сотни тысяч федеральных чиновников отправили в вынужденный отпуск.

По данным The Telegraph, ссылающегося на слова неназванных собеседников в украинском правительстве, переговоры по "дроновому соглашению" – тоже остаются под вопросом.

"Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этой приостановки работы", – сообщил газете источник в украинском правительстве.

По данным издания, украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в Белый дом по другим вопросам, сейчас "пересматривают свои планы".

Как пишет TT, США подписали пакет помощи Украине на сумму $500 млн, первый с момента возвращения господина Трампа на должность, с использованием средств стран НАТО. Пока непонятно, повлияет ли на эти поставки прекращение работы правительства.