У Сибіги спростували, що шатдаун нібито призупинив постачання зброї

Переговори між Україною та Америкою про військову допомогу на паузі внаслідок урядової кризи у США

Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ

Урядова криза у США (шатдаун) може поставити на паузу українсько-американські переговори про постачання зброї. Про це пише The Telegraph із посиланням на неназване джерело в українському уряді.

Як стверджує видання, обговорення військової підтримки США Києва було заморожено після того, як у середу уряд закрив роботу, внаслідок чого сотні тисяч федеральних посадовців відправили у вимушену відпустку.

За даними The Telegraph, що посилається на слова неназваних співрозмовників в українському уряді, переговори щодо "дронової угоди" – теж залишаються під питанням.

"Усі майбутні проєкти трохи постраждали, бо люди з Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через це припинення роботи", – повідомило газеті джерело в українському уряді.

За даними видання, українські делегації, які найближчими тижнями мали прибути до Білого дому щодо інших питань, зараз "переглядають свої плани".

Як пише TT, США підписали пакет допомоги Україні на суму $500 млн, перший із моменту повернення пана Трампа на посаду, з використанням коштів країн НАТО. Наразі незрозуміло, чи вплине на ці постачання припинення роботи уряду.

ДОПОВНЕНО о 15:20. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував публікацію The Telegraph: "Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити".