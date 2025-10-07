Шатдаун у США триває. Сенат не проголосував щодо фінансування уряду

Шатдаун у США розпочався 1 жовтня, оскільки Конгрес не зміг затвердити вчасно бюджет для фінансування

Верхня палата Конгресу США 6 жовтня провалила голосування за резолюції, які могли б припинити шатдаун уряду. Про це пише CNN.

Зазначається, що дві пропозиції щодо фінансування уряду – одна від демократів, одна від республіканців – провалилися в Сенаті.

Найбільше суперечок викликає норма щодо податкових пільг на медобслуговування вразливих громадян. Демократи вимагають постійного продовження розширених податкових пільг на страхові внески, щоб допомогти американцям купувати приватну медичну страховку в рамках Закону про доступне медобслуговування, відомого як Obamacare. Республіканці виступають категорично проти.

СNN пише, що Білий дім може розпочати масові звільнення федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп вважатиме, що переговори щодо шатдауну провалили.

Довідка У США шатдаун – це тимчасове зупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування. Якщо законодавці не домовляться щодо бюджету або тимчасового фінансування, урядові установи втрачають право витрачати кошти.



Частина державних службовців ідуть у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування. У США шатдаун – це тимчасове зупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування. Якщо законодавці не домовляться щодо бюджету або тимчасового фінансування, урядові установи втрачають право витрачати кошти.Частина державних службовців ідуть у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування.