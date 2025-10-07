Шатдаун у США триває. Сенат не проголосував щодо фінансування уряду
Верхня палата Конгресу США 6 жовтня провалила голосування за резолюції, які могли б припинити шатдаун уряду. Про це пише CNN.
Зазначається, що дві пропозиції щодо фінансування уряду – одна від демократів, одна від республіканців – провалилися в Сенаті.
Найбільше суперечок викликає норма щодо податкових пільг на медобслуговування вразливих громадян. Демократи вимагають постійного продовження розширених податкових пільг на страхові внески, щоб допомогти американцям купувати приватну медичну страховку в рамках Закону про доступне медобслуговування, відомого як Obamacare. Республіканці виступають категорично проти.
СNN пише, що Білий дім може розпочати масові звільнення федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп вважатиме, що переговори щодо шатдауну провалили.
Частина державних службовців ідуть у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування.
- 1 жовтня уряд США призупинив роботу вперше за сім років і втретє за часів президента Трампа. Республіканці й демократи не зуміли домовитись щодо бюджетних витрат.
- 3 жовтня видання The Telegraph писало, що шатдаун у США нібито призупинив постачання зброї. У МЗС це спростували.
