Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.07.2019, 11:48

Шефир: Добронравов - нормальный, за "Сватов" не стыдно

Шефир: Добронравов - нормальный, за "Сватов" не стыдно - Фото
Федор Добронравов (скриншот)

"Негативно отношусь к культурным запретам: таким образом мы ничего не добьемся", - заявил помощник Зеленского о нарушителях законов Украины из России

Первый помощник президента Владимира Зеленского не поддерживает преследование российских артистов за нарушение закона Украины о порядке въезда на территорию временно оккупированного РФ Крыма и поддержку его аннексии. Свои соображения Сергей Шефир он изложил LB.ua.

"Таких, как Пореченков или Охлобыстин - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей… Хотя бы Добронравова (исполнителя одной из главных ролей в сериале "Сваты", - ред.), которого я знаю лично. <...> Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно", - считает он.

Когда Шефира переспросили, как можно не знать о законном/незаконном порядке въезда в Крым, если шестой год идет война, он ответил: "Если у нас идет война, то как же украинцы туда ездят?"

Смотрите также: Человек Зеленского помог актеру "Сватов" въехать в Украину: Схемы

"Очень много людей ездили в Крым. Но он (Добронравов) мне рассказывал, как его спровоцировали. Какие-то журналисты подходили с вопросом: "Как вы там? Крым - это Украина?" - отметил он.

Шефир не нашелся, что конкретно сказать на реплику интервьюера, в чем проблема ответить, что да, Крым - это Украина, и назвал сериал "достойным продуктом": "У нас нет причин его стесняться".

Первый помощник президента прокомментировал интервью своего брата Бориса Шефира, который заявил, что нужно отменить запрет на торговлю с РФ медиа-продукцией ("Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется").

"Потому что мир, надеемся, наступит раньше", - сказал Сергей Шефир.

Читайте также: "Не договоримся - объявим войну". Интервью Бориса Шефира - за минуту 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Федор Добронравов, Крым, Сергей Шефир, михаил пореченков, иван охлобыстин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 