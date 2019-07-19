Шефир: Добронравов - нормальный, за "Сватов" не стыдно

Федор Добронравов (скриншот)

Первый помощник президента Владимира Зеленского не поддерживает преследование российских артистов за нарушение закона Украины о порядке въезда на территорию временно оккупированного РФ Крыма и поддержку его аннексии. Свои соображения Сергей Шефир он изложил LB.ua.

"Таких, как Пореченков или Охлобыстин - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей… Хотя бы Добронравова (исполнителя одной из главных ролей в сериале "Сваты", - ред.), которого я знаю лично. <...> Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно", - считает он.

Когда Шефира переспросили, как можно не знать о законном/незаконном порядке въезда в Крым, если шестой год идет война, он ответил: "Если у нас идет война, то как же украинцы туда ездят?"

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"Очень много людей ездили в Крым. Но он (Добронравов) мне рассказывал, как его спровоцировали. Какие-то журналисты подходили с вопросом: "Как вы там? Крым - это Украина?" - отметил он.

Шефир не нашелся, что конкретно сказать на реплику интервьюера, в чем проблема ответить, что да, Крым - это Украина, и назвал сериал "достойным продуктом": "У нас нет причин его стесняться".

Первый помощник президента прокомментировал интервью своего брата Бориса Шефира, который заявил, что нужно отменить запрет на торговлю с РФ медиа-продукцией ("Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется").

"Потому что мир, надеемся, наступит раньше", - сказал Сергей Шефир.

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