Шефир о Кремле: Мы думаем, что они хотят разговора и конца войны

Сергей Шефир (скриншот видео)

Команда президента Владимира Зеленского полагает, что руководство страны-оккупанта РФ хочет разговора с властями Украины - и закончить гибридную войну против нее. Об этом LB.ua заявил первый помощник главы государства, его близкий соратник Сергей Шефир.

Отвечая на вопрос, почему у президента считают, что Кремлю вообще нужен какой-то диалог с Киевом, он сказал: "Все же когда-то начинается с какой-то мечты. Мы думаем, что они хотят разговора и конца войны <...> Не уверен, что геополитически понимаю их, но мне хочется думать, что большого комфорта от всего происходящего у них тоже нет".

Шефир "на 70% уверен в успешном исходе" возможных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, хотя и предполагает, что лично тому мир с Украиной "может, не нужен".

"Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой", - сказал топ-чиновник.

Шефир полагает, что нужно начать переговоры с Донбасса, "а закончим полуостровом", и если Путин скажет Зеленскому, что "решаем вопрос с Донбассом, но забудьте о Крыме", тот ответит собеседнику отказом.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное - нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных", - заявил он.

Помощник президента также посетовал, что от того "вдруг требуют ответов на все вопросы", хотя "не все знает президент; это не профессия. Президентом становится человек из любой сферы".

Читайте также: Банковая 95. Что нужно знать о команде Зеленского