"Схемы": Заместитель Ермака Татаров не менее девяти раз летал в Москву после 2014 года

Олег Татаров (Фото: Facebook-аккаунт заместителя главы ОП)

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров по меньшей мере девять раз летал в Москву после оккупации Россией Крыма и вторжения в Донецкую и Луганскую области. Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы".

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Журналисты ознакомились с данными авиаперелетов и выяснили, что Татаров, который в тот период занимался адвокатской деятельностью, трижды находился в РФ в 2017 году, четыре раза – в 2018 году и дважды – в 2019-м.

По информации "Схем", последний раз Татаров летал в Россию на следующий день после победы Владимира Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года. Просьбу прокомментировать свои поездки в Россию, направленную расследователями в ОП, Татаров на время публикации материала оставил без ответа.

Журналисты проанализировали и сопоставили данные о поездках Татарова посредством доступа к информации из баз данных о пересечении границы Украины, Беларуси и России. Поскольку после 2014 года авиасообщение между Украиной и РФ было остановлено, в большинстве поездок он добирался до Москвы из Киева через Минск.

Кроме того, журналисты утверждают, что в 2015 году Татаров ездил в оккупированный Крым. 6 июня он пересек контрольно-пропускной пункт "Джанкой", а обратно вернулся 8 июня через КПП "Армянск". Автомобиль, на котором Татаров ездил в Крым, принадлежал в то время сотруднику компании, которой на время его работы владела Галина Фаринник, жена адвоката Василия Фаринника.

Журналисты напомнили, что в 2008 году Фаринник, будучи в то время главой Главного следственного управления Министерства внутренних дел и замминистра, привел Татарова работать к себе в ГСУ. Впоследствии он сделал Татарова своим партнером в адвокатской фирме.

В материале говорится, что после увольнения из правоохранительных органов Татаров занимался адвокатской деятельностью, в марте 2015 года получил адвокатское удостоверение, позже являлся управляющим партнером адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко". Юридическую практику Татаров совмещал с работой в строительной корпорации "Укрбуд" – там он возглавлял юридический департамент.

Как адвокат Татаров защищал бывшего первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, украинского олигарха Вадима Новинского, бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, гендиректора "Укрбуда" Олега Майбороду.

В 2020 году Зеленский назначил Татарова замглавы ОП.