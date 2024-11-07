"Схеми": Заступник Єрмака Татаров щонайменше дев’ять разів літав до Москви після 2014 року

Олег Татаров (Фото: Facebook-акаунт заступника глави ОП)

Заступник очільника Офісу президента Олег Татаров щонайменше дев’ять разів літав до Москви після окупації Росією Криму та вторгнення в Донецьку та Луганську області. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми".

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Журналісти ознайомилися з даними авіаперельотів і з’ясували, що Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю, тричі був у РФ у 2017 році, чотири рази – у 2018 році та двічі – у 2019-му.

За інформацією "Схем", востаннє Татаров літав до Росії наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року. Прохання прокоментувати свої поїздки до Росії, надіслане розслідувачами до ОП, Татаров на час публікації матеріалу залишив без відповіді.

Журналісти проаналізували та зіставили дані про поїздки Татарова за допомогою доступу до інформації з баз даних про перетин кордону України, Білорусі та Росії. Оскільки після 2014 року авіасполучення між Україною та РФ було зупинене, у більшості поїздок він діставався Москви з Києва через Мінськ.

Крім цього, журналісти стверджують, що у 2015 році Татаров їздив до окупованого Криму. 6 червня він перетнув контрольно-пропускний пункт "Джанкой", а назад повернувся 8 червня через КПП "Армянськ". Автівка, на якій Татаров їздив до Криму, належала на той час співробітнику компанії, якою на час його роботи володіла Галина Фаринник, дружина адвоката Василя Фаринника.

Журналісти нагадали, що у 2008 році Фаринник, бувши на той час очільником Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ та заступником міністра, привів Татарова працювати до себе в ГСУ. Згодом він зробив Татарова своїм партнером в адвокатській фірмі.

У матеріалі йдеться, що після звільнення з правоохоронних органів Татаров займався адвокатською діяльністю, у березні 2015 року отримав адвокатське посвідчення, пізніше був керівним партнером адвокатського об’єднання "Татаров, Фаринник, Головко". Юридичну практику Татаров поєднував з роботою в будівельній корпорації "Укрбуд" – там він очолював юридичний департамент.

Як адвокат Татаров захищав колишнього першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова, українського олігарха Вадима Новинського, колишнього главу Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, гендиректора "Укрбуду" Олега Майбороду.

У 2020 році Зеленський призначив Татарова заступником глави ОП.