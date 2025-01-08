Шесть главных новостей Украины и мира по состоянию на 23:00 8 января
- Россия ударила по промышленной инфраструктуре в Запорожье, 30 человек пострадали – видео. Армия России 8 января атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. 13 погибших и 33 пострадавших, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.
- Сийярто предостерег Украину от закрытия транзита нефти: Противоречит интеграции в ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предостерег Украину от закрытия транзита нефти, импортируемой его страной из России. Об этом говорится на его странице Facebook.
- "Относительно хороший период закончился". Экономика России идет на мягкую посадку – Bloomberg. Российская экономика начинает серьезно ощущать последствия высоких процентных ставок и устойчивой инфляции, пишет Bloomberg. Центробанк прогнозирует снижение темпов роста до 0,5% в 2025 году с нынешних 3,5-4%, а бизнес уже сокращает инвестиции из-за угрозы банкротств.
- Рынок слияний и поглощений в Украине сократился на $500 млн в год. Десятка самых больших сделок. Объем анонсированных и завершенных соглашений по слиянию и поглощению (M&A) в Украине, включая корпоративные соглашения, венчурные соглашения в технологическом секторе, а также соглашения приватизации государственного имущества и продажи залоговых активов по итогам 2024 года составил $1,2 млрд против $1,7 млрд в 2023 году. Об этом говорится в ежегодном исследовании InVenture.
- Госбанки получили больше прибыли в 2024 году: рейтинг украинских банков. По данным Национального банка Украины, платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд грн чистой прибыли после налогообложения. Наибольшую прибыль традиционно демонстрируют государственные и иностранные банки, среди которых выделяется ПриватБанк.
- Силы обороны поразили нефтебазу, которая снабжала горючим военный аэродром "Энгельс-2". В ночь на 8 января Силы обороны поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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