Шесть главных новостей Украины и мира по состоянию на 23:00 8 января
Атака по Запорожью (Фото: МВД)
  1. Россия ударила по промышленной инфраструктуре в Запорожье, 30 человек пострадали – видео. Армия России 8 января атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. 13 погибших и 33 пострадавших, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.
  2. Сийярто предостерег Украину от закрытия транзита нефти: Противоречит интеграции в ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предостерег Украину от закрытия транзита нефти, импортируемой его страной из России. Об этом говорится на его странице Facebook.
  3. "Относительно хороший период закончился". Экономика России идет на мягкую посадку – Bloomberg. Российская экономика начинает серьезно ощущать последствия высоких процентных ставок и устойчивой инфляции, пишет Bloomberg. Центробанк прогнозирует снижение темпов роста до 0,5% в 2025 году с нынешних 3,5-4%, а бизнес уже сокращает инвестиции из-за угрозы банкротств.
  4. Рынок слияний и поглощений в Украине сократился на $500 млн в год. Десятка самых больших сделок. Объем анонсированных и завершенных соглашений по слиянию и поглощению (M&A) в Украине, включая корпоративные соглашения, венчурные соглашения в технологическом секторе, а также соглашения приватизации государственного имущества и продажи залоговых активов по итогам 2024 года составил $1,2 млрд против $1,7 млрд в 2023 году. Об этом говорится в ежегодном исследовании InVenture.
  5. Госбанки получили больше прибыли в 2024 году: рейтинг украинских банков. По данным Национального банка Украины, платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд грн чистой прибыли после налогообложения. Наибольшую прибыль традиционно демонстрируют государственные и иностранные банки, среди которых выделяется ПриватБанк.
  6. Силы обороны поразили нефтебазу, которая снабжала горючим военный аэродром "Энгельс-2". В ночь на 8 января Силы обороны поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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