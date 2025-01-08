Шість головних новин України та світу станом на 23:00 8 січня
- Росія вдарила по промисловій інфраструктурі в Запоріжжі, 30 осіб постраждали – відео. Армія Росії 8 січня атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. 13 загиблих та 33 постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
- Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти: Суперечить інтеграції до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти, яку його країна імпортує з Росії. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
- "Відносно хороший період закінчився". Економіка Росії йде на м'яку посадку – Bloomberg. Російська економіка починає серйозно відчувати наслідки високих процентних ставок та стійкої інфляції, пише Bloomberg. Центробанк прогнозує зниження темпів зростання до 0,5% у 2025 році з нинішніх 3,5-4%, а бізнес вже скорочує інвестиції через загрозу банкрутств.
- Ринок злиття та поглинання в Україні скоротився на $500 млн за рік. Десятка найбільших угод. Обсяг анонсованих та завершених угод зі злиття та поглинання (M&A) в Україні, включно з корпоративними угодами, венчурними угодами в технологічному секторі, а також угодами приватизації державного майна та продажу заставних активів за підсумками 2024 року становив $1,2 млрд проти $1,7 млрд 2023 року. Про це йдеться в щорічному дослідженні InVenture.
- Держбанки отримали найбільше прибутку у 2024 році: рейтинг українських банків. За даними Національного банку України, платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд грн чистого прибутку після оподаткування. Найбільші прибутки традиційно демонструють державні та іноземні банки, серед яких виділяється ПриватБанк.
- Сили оборони уразили нафтобазу, яка забезпечувала пальним військовий аеродром "Енгельс-2". В ніч проти 8 січня Сили оборони уразили нафтобазу "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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