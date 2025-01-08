Шість головних новин України та світу станом на 23:00 8 січня
Атака по Запоріжжю (Фото: МВС)
  1. Росія вдарила по промисловій інфраструктурі в Запоріжжі, 30 осіб постраждали – відео. Армія Росії 8 січня атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. 13 загиблих та 33 постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
  2. Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти: Суперечить інтеграції до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти, яку його країна імпортує з Росії. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
  3. "Відносно хороший період закінчився". Економіка Росії йде на м'яку посадку – Bloomberg. Російська економіка починає серйозно відчувати наслідки високих процентних ставок та стійкої інфляції, пише Bloomberg. Центробанк прогнозує зниження темпів зростання до 0,5% у 2025 році з нинішніх 3,5-4%, а бізнес вже скорочує інвестиції через загрозу банкрутств.
  4. Ринок злиття та поглинання в Україні скоротився на $500 млн за рік. Десятка найбільших угод. Обсяг анонсованих та завершених угод зі злиття та поглинання (M&A) в Україні, включно з корпоративними угодами, венчурними угодами в технологічному секторі, а також угодами приватизації державного майна та продажу заставних активів за підсумками 2024 року становив $1,2 млрд проти $1,7 млрд 2023 року. Про це йдеться в щорічному дослідженні InVenture.
  5. Держбанки отримали найбільше прибутку у 2024 році: рейтинг українських банків. За даними Національного банку України, платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд грн чистого прибутку після оподаткування. Найбільші прибутки традиційно демонструють державні та іноземні банки, серед яких виділяється ПриватБанк.
  6. Сили оборони уразили нафтобазу, яка забезпечувала пальним військовий аеродром "Енгельс-2". В ніч проти 8 січня Сили оборони уразили нафтобазу "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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