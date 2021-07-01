UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июля

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июля - Фото

1. ЗЕЛЕНСКИЙ – ПУТИНУ: ОДИН НАРОД – ЭТО ГРИВНИ В МОСКВЕ И ЖЕЛТО-ГОЛУБОЙ ФЛАГ НАД ГОСДУМОЙ. Президент Владимир Зеленский, комментируя очередное заявление Путина о "едином народе", заявил, что украинцы и россияне – не один народ, иначе гривня ходила бы в России, а над нелегитимной Госдумой развевался бы желто-голубой флаг (подробнее).

2. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПАДУ СДЕЛКУ. ЕМУ ОТВЕТИЛИ РЕЗКОЙ СТАТЬЕЙ: ЗАБЫТЬ ПРОШЛОЕ – НЕ ВАРИАНТ. Прежде чем предложенный Кремлем обновленный диалог с Западом станет возможным, РФ должна соответствовать определенным критериям – таким как возвращение Крыма Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа (подробнее).

3. НАПК ТРЕБУЕТ У НАБСОВЕТА НАФТОГАЗА УВОЛИТЬ ВИТРЕНКО. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило главе набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд предписание с требованием уволить Юрия Витренко с поста главы Нафтогаза (подробнее).

4. ЧАРТЕРЫ ИЗ УКРАИНЫ В ТУРЦИЮ МАССОВО ЗАДЕРЖИВАЮТ. ПОЧЕМУ? СПОЙЛЕР – ПРИЧИНА В РОССИЯНАХ. Украинские авиакомпании переносят рейсы из-за отсутствия разрешения на полеты со стороны Турции (подробнее).

5. РЫНОК ЗЕМЛИ В ДЕЙСТВИИ. ЗА ПОЛДНЯ ОФОРМИЛИ ДЕСЯТКИ ДОГОВОРОВ. В четверг, 1 июля, в Украине запустили рынок земли, теперь украинцы могут продавать свои паи. За полдня работы рынка украинцы заключили более 10 договоров (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОЛИГАРХАХ. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как "законопроект об олигархах" (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Интервью | Дмитрий Кулеба: Путин в ситуации с Северным потоком-2 сидит в тени и кайфует





Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 