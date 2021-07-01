Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июля

1. ЗЕЛЕНСКИЙ – ПУТИНУ: ОДИН НАРОД – ЭТО ГРИВНИ В МОСКВЕ И ЖЕЛТО-ГОЛУБОЙ ФЛАГ НАД ГОСДУМОЙ. Президент Владимир Зеленский, комментируя очередное заявление Путина о "едином народе", заявил, что украинцы и россияне – не один народ, иначе гривня ходила бы в России, а над нелегитимной Госдумой развевался бы желто-голубой флаг (подробнее).

2. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПАДУ СДЕЛКУ. ЕМУ ОТВЕТИЛИ РЕЗКОЙ СТАТЬЕЙ: ЗАБЫТЬ ПРОШЛОЕ – НЕ ВАРИАНТ. Прежде чем предложенный Кремлем обновленный диалог с Западом станет возможным, РФ должна соответствовать определенным критериям – таким как возвращение Крыма Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа (подробнее).

3. НАПК ТРЕБУЕТ У НАБСОВЕТА НАФТОГАЗА УВОЛИТЬ ВИТРЕНКО. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило главе набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд предписание с требованием уволить Юрия Витренко с поста главы Нафтогаза (подробнее).

4. ЧАРТЕРЫ ИЗ УКРАИНЫ В ТУРЦИЮ МАССОВО ЗАДЕРЖИВАЮТ. ПОЧЕМУ? СПОЙЛЕР – ПРИЧИНА В РОССИЯНАХ. Украинские авиакомпании переносят рейсы из-за отсутствия разрешения на полеты со стороны Турции (подробнее).

5. РЫНОК ЗЕМЛИ В ДЕЙСТВИИ. ЗА ПОЛДНЯ ОФОРМИЛИ ДЕСЯТКИ ДОГОВОРОВ. В четверг, 1 июля, в Украине запустили рынок земли, теперь украинцы могут продавать свои паи. За полдня работы рынка украинцы заключили более 10 договоров (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОЛИГАРХАХ. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как "законопроект об олигархах" (подробнее).

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Вадим Ребрина

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