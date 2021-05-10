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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 10 мая

10.05.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 10 мая - Фото

1. УКРАИНА И США ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ В ЧЕРНОМ МОРЕ. Флагман Морской охраны Григорий Куропятников и корабль Береговой охраны США Hamilton провели двухдневные учения в Черном море, в ходе которых корабли ЧФ РФ создавали реальные препятствия для маневров. (подробнее)

2. В США ОБЪЯВИЛИ РЕЖИМ ЧС ИЗ-ЗА КИБЕРАТАКИ НА КРУПНЕЙШИЙ ТРУБОПРОВОД СТРАНЫ. Трубопровод Colonial Pipeline атаковали в пятницу, хакеры внедрили в их систему вирус-шифровальщик группировки DarkSide, под угрозой находятся данные. (подробнее)

3. МИНЭКОНОМИКИ ЗАЯВИЛО О СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕНЫ НА ГРЕЧКУ. В течение месяца средняя потребительская цена на гречневые крупы снизилась на 0,4% до 40,06 гривен за килограмм. (подробнее)

4. В США FORD ОТЗЫВАЕТ БОЛЕЕ 600 000 ВНЕДОРОЖНИКОВ. Американская автомобильная компания Ford отзывает 661 000 внедорожников Ford Explorer в США. У автомобилей могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше. (подробнее)

5. В ЕИБ НАЗВАЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УКРАИНСКИЕ ОТРАСЛИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ. В Украине наиболее перспективными отраслями для инвестирования является пищевая индустрия и IT, заявил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон. (подробнее)

6. В ИЕРУСАЛИМЕ С НОВОЙ СИЛОЙ ВСПЫХНУЛИ БЕСПОРЯДКИ. В Иерусалиме произошли новые столкновения между палестинцами и израильской полицией в преддверии запланированного еврейского марша на Храмовой горе – ранены более 300 человек. (подробнее)

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