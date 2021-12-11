Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 11 декабря

1. США ОТЛОЖИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ НА $200 МЛН – NBC. Администрация президента США Джо Байдена якобы подготовила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн, но отложила ее доставку, чтобы дать возможность дипломатам урегулировать эскалацию со стороны России (подробнее).

2. БАНКОВАЯ ОТРЕАГИРОВАЛА НА МАТЕРИАЛ CNN О САНКЦИЯХ США ПРОТИВ РОССИИ. Офис президента не просит администрацию президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против России до ее возможного нового вторжения в Украину, на переговорах рассматриваются "реально действующие механизмы" (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ГОСБЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2021 года (подробнее).

4. ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫДЕЛИЛ УКРАИНЕ $150 МЛН НА БОРЬБУ С COVID-19: ДЕНЬГИ ПОЙДУТ НА ВАКЦИНАЦИЮ. Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности на закупку вакцин (подробнее).

5. ЗАМГЛАВЫ МВД УСТРОИЛ НЕЦЕНЗУРНЫЕ РАЗБОРКИ НА БЛОКПОСТУ. МОНАСТЫРСКИЙ ОТРЕАГИРОВАЛ – ВИДЕО. Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил нецензурные разборки с полицейскими на блокпосту на Донбассе (подробнее).

6. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА – ГЛАВА МИД БРИТАНИИ. Свободные демократические страны должны отказаться от российского газа и российских денег, чтобы сохранить свою независимость, считает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (подробнее).

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Вадим Ребрина

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