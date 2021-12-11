США отложили дополнительную военную помощь Украине на $200 млн – NBC

Администрация президента США Джо Байдена якобы подготовила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн, но отложила ее доставку, чтобы дать возможность дипломатам урегулировать эскалацию со стороны России. Об этом сообщает NBC со ссылкой на трех человек, знакомых с вопросом.

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По данным издания, пакет с $200 млн дополнительной военной помощи лежал на столе Байдена три-четыре недели. Ожидалось, что его утвердят на прошлой неделе, но Белый дом отложил утверждение окончательного решения, пишут журналисты.

По словам источников издания, это было сделано, чтобы дать больше времени для дипломатических усилий по разрядке напряженности и сохранить рычаги влияния в случае нового нападения России на Украину. Такое решение вызвало "небольшое разочарование" Украины, говорит один из источников.

Точно неизвестно, что должно было входить в пакет помощи на $200 млн, однако Украина запрашивала системы ПВО, противокорабельные ракеты, ПТРК Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и предметы медицинского назначения, пишут журналисты.

В то же время источник издания сообщил, что в США рассматривают и другие варианты поддержки Украины, в частности выделение гораздо большего пакета военной помощи, который утвердят в случае нового вторжения России в Украину.

В Офисе президента отказались комментировать журналистам эту информацию, также Белый дом на их запрос не ответил.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Байдена. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. 9 декабря Байден рассказал президенту Владимиру Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

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Марк Сировой

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