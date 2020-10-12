Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 октября

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1. КОРРУПЦИЯ И САБОТАЖ. ЧЛЕН НАБСОВЕТА ХОХШТАЙН УХОДИТ ИЗ НАФТОГАЗА. В НАК "Нафтогаз Украина" получили официальное уведомление от члена наблюдательного совета Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий (подробнее)

2. ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: ОН ВОЙДЕТ В РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ СПИСОК ИЗ 40 ЛИЦ – AFP. Министры стран Евросоюза все же решили ввести персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко (подробнее)

3. НКРЭКУ ПОЖАЛОВАЛАСЬ В ГБР НА ДЕПУТАТОВ-ЛОББИСТОВ. В ДТЭК НАЗВАЛИ ЭТО "ДАВЛЕНИЕМ НА БИЗНЕС". В Нацкомиссии заявили, что депутаты давят на них в интересах ДТЭК с целью добиться принятия незаконных решений (подробнее)

4. НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЛУЧИЛИ АВТОРЫ ТЕОРИИ АУКЦИОНОВ. Американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон в теоретических работах разъяснили, как работают аукционы и поведение участников торгов (подробнее)

5. УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ НА СЕМЬ ПОЗИЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ. Украина заняла 30-е место в рейтинге: ее показатель 58,64 пункта из 100 максимально возможных – это на 2,53 пункта выше, чем в прошлогоднем рейтинге (подробнее)

6. КОРОНАВИРУС. УКРАИНА ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ ПЕРЕШАГНУЛА ОТМЕТКУ В 5000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За все время в стране насчитывается уже 265 454 зарегистрированных заболевших COVID-19, еще 5015 пациентов умерли (подробнее)

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