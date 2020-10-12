ЕС ввел санкции против Лукашенко: он войдет в ранее утвержденный список из 40 лиц – AFP

По словам источников в дипломатических кругах, министры стран ЕС дали добро на санкции против беларуского диктатора

Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза согласились ввести санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Санкции будут введены против Лукашенко лично потому, что ЕС "стремится усилить давление в связи с подавлением протестов против режима", говорится в сообщении.

По информации источников, диктатор войдет в уже утвержденный санкционный список из 40 беларуских чиновников.

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Дарья Мостовая

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