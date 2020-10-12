ЕС ввел санкции против Лукашенко: он войдет в ранее утвержденный список из 40 лиц – AFP
По словам источников в дипломатических кругах, министры стран ЕС дали добро на санкции против беларуского диктатора
Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза согласились ввести санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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Санкции будут введены против Лукашенко лично потому, что ЕС "стремится усилить давление в связи с подавлением протестов против режима", говорится в сообщении.
По информации источников, диктатор войдет в уже утвержденный санкционный список из 40 беларуских чиновников.
- 2 октября 2020 года ЕС ввел санкции против беларуских чиновников, но Лукашенко в списке не оказалось. Вслед за Евросоюзом санкции ввели и Соединенные Штаты. В Украине заявили о намерении присоединиться к персональным санкциям, но не вводить экономические.
- В тот же день Беларусь ввела ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.
- 12 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости ввести персональные санкции против Лукашенко.
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