"Насилие продолжается". В МИД Германии призвали включить в санкционный список Лукашенко

Глава ведомства Хайко Маас заявил, что нужно составить новый санкционный список и включить туда Лукашенко

Задержания, аресты и насилие над беларусами продолжается, поэтому санкции нужно применить и лично к Александру Лукашенко. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече глав МИД ЕС, передает Der Spiegel.

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"Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается", – подчеркнул Маас, предложив ввести "новый пакет санкций" для Беларуси, в который войдет и Лукашенко.

Как отметила в интервью Tut.by лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская: "санкционный список никого не пугает, он довольно символичен, но Лукашенко должен в нем быть<...>то, что вы включите его в санкционнный список на въезд в ЕС и блокировку счетов, не значит, что вы с ним не можете общаться дальше – вето на общение нет".

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Дарья Мостовая

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