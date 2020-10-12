"Насилие продолжается". В МИД Германии призвали включить в санкционный список Лукашенко
Глава ведомства Хайко Маас заявил, что нужно составить новый санкционный список и включить туда Лукашенко
Задержания, аресты и насилие над беларусами продолжается, поэтому санкции нужно применить и лично к Александру Лукашенко. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече глав МИД ЕС, передает Der Spiegel.
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"Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается", – подчеркнул Маас, предложив ввести "новый пакет санкций" для Беларуси, в который войдет и Лукашенко.
Как отметила в интервью Tut.by лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская: "санкционный список никого не пугает, он довольно символичен, но Лукашенко должен в нем быть<...>то, что вы включите его в санкционнный список на въезд в ЕС и блокировку счетов, не значит, что вы с ним не можете общаться дальше – вето на общение нет".
- 2 октября 2020 года ЕС ввел санкции против беларуских чиновников, но Лукашенко в списке не оказалось. Вслед за Евросоюзом санкции ввели и Соединенные Штаты. В Украине заявили о намерении присоединиться к персональным санкциям, но не вводить экономические.
- В тот же день Беларусь ввела ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.
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