Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 октября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН ДО КОНЦА ГОДА И УСИЛИЛ ЧАСТЬ ОГРАНИЧЕНИЙ. Введенный из-за эпидемии коронавируса адаптивный карантин продлили до 31 декабря 2020 года (подробнее).

2. БЮДЖЕТЫ ОТГ ПОЛУЧИЛИ НЕЗАВИСИМОСТЬ. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон №907-ІХ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который разделяет районные бюджеты и бюджеты территориальных громад (подробнее).

3. У ЗЕЛЕНСКОГО ОДОБРИЛИ ПОВЫШЕНИЕ В РАЗЫ ШТРАФОВ ДЛЯ БИЗНЕСА ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА. В Верховную Раду на следующей сессии внесут законопроект об ужесточении ответственности за нарушение бизнесом карантинных норм, сообщил народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий (подробнее).

4. "ЕСТЬ 13 ДНЕЙ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ТРИ УСЛОВИЯ". ТИХАНОВСКАЯ ВЫДВИНУЛА ЛУКАШЕНКО УЛЬТИМАТУМ. Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум самоправозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко (подробнее).

5. "25 ОКТЯБРЯ ЗАДАМ ТЕБЕ ПЯТЬ ВОПРОСОВ". ЗЕЛЕНСКИЙ ИНТРИГУЕТ – ЗАПИСАЛ К ВЫБОРАМ НОВЫЙ РОЛИК. Одновременно с местными выборами 25 октября будет проведен опрос избирателей, заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

6. КАРАНТИН. КУЛЕБА ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ ЗАПРЕТА ВЪЕЗДА ИНОСТРАНЦАМ. Глава МИД Дмитрий Кулеба выступает против введения запрета въезда иностранцам и массового возвращения украинцев домой (подробнее).

Читайте также: Важный разговор. Война против ДТЭК, звонок Коломойского и дорогой зеленый тариф. Интервью с Андреем Герусом

Тема дня. Новая идея Зеленского – опросы. Что за ней стоит и зачем это Офису президента

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.