UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 октября

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 октября - Фото

1. "НОВЫЙ ПРОДУКТ": НАФТОГАЗ НАЗВАЛ ЦЕНУ ГАЗА ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ. НАК "Нафтогаз Украины" предлагает новый продукт для бюджетных организаций с фиксированной ценой на газ в 13,7 грн за куб. м. (без НДС и транспортировки) до конца 2022 года (подробнее).

2. ПРАВКИ ОТКЛОНИЛИ. ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УТВЕРДИЛ НАЛОГОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ДІЯ CITY. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 12 октября рассмотрел и утвердил редакцию законопроекта №5376, который является налоговой частью специального правового режима Дія City (подробнее).

3. ЧВК ВАГНЕРА. ГЕНЕРАЛ БУРБА УВОЛИЛСЯ С ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ, ЧТОБЫ ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ТСК – БУТУСОВ. Экс-начальник Главного управления разведки, генерал Василий Бурба, уволился с воинской службы, чтобы дать показания Временной следственной комиссии (ТСК) по делу о якобы срыве спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера (подробнее).

4. WIZZ AIR ДОБАВЛЯЕТ 26 НОВЫХ МАРШРУТОВ ИЗ УКРАИНЫ. ОТКРЫВАЕТ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ СТРАНЫ. Компания намерена запустить 12 новых направлений из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова (подробнее).

5. ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ТОПЛИВА НЕ РАБОТАЮТ 20 БЛОКОВ ТЭС И ТЭЦ. В Украине 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ушли в простой из-за отсутствия топлива. Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт (подробнее).

6. МЕТИНВЕСТ НА ВЕРШИНЕ. FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ. Компании Метинвест, АТБ-Маркет и Kernel вошли в тройку крупнейших частных компаний Украины 2021 по версии Forbes Украина (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Украина проигрывает в войне за здравый смысл, или Почему ваш сосед не хочет прививаться

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 