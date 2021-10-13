Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 октября

1. "НОВЫЙ ПРОДУКТ": НАФТОГАЗ НАЗВАЛ ЦЕНУ ГАЗА ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ. НАК "Нафтогаз Украины" предлагает новый продукт для бюджетных организаций с фиксированной ценой на газ в 13,7 грн за куб. м. (без НДС и транспортировки) до конца 2022 года (подробнее).

2. ПРАВКИ ОТКЛОНИЛИ. ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УТВЕРДИЛ НАЛОГОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ДІЯ CITY. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 12 октября рассмотрел и утвердил редакцию законопроекта №5376, который является налоговой частью специального правового режима Дія City (подробнее).

3. ЧВК ВАГНЕРА. ГЕНЕРАЛ БУРБА УВОЛИЛСЯ С ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ, ЧТОБЫ ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ТСК – БУТУСОВ. Экс-начальник Главного управления разведки, генерал Василий Бурба, уволился с воинской службы, чтобы дать показания Временной следственной комиссии (ТСК) по делу о якобы срыве спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера (подробнее).

4. WIZZ AIR ДОБАВЛЯЕТ 26 НОВЫХ МАРШРУТОВ ИЗ УКРАИНЫ. ОТКРЫВАЕТ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ СТРАНЫ. Компания намерена запустить 12 новых направлений из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова (подробнее).

5. ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ТОПЛИВА НЕ РАБОТАЮТ 20 БЛОКОВ ТЭС И ТЭЦ. В Украине 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ушли в простой из-за отсутствия топлива. Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт (подробнее).

6. МЕТИНВЕСТ НА ВЕРШИНЕ. FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ. Компании Метинвест, АТБ-Маркет и Kernel вошли в тройку крупнейших частных компаний Украины 2021 по версии Forbes Украина (подробнее).

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Вадим Ребрина

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