Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 августа

1. ПРИВАТБАНК "ПЕРЕДАЛ" КОЛОМОЙСКОМУ И БОГОЛЮБОВУ ИЗРАИЛЬСКИЙ ИСК. Государственный ПриватБанк опубликовал сообщение в Голосе Украины для вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и доверенному лицу Вячеславу Карташеву по делу о выводе 17 млрд грн в израильский Банк Дисконт. (подробнее)

2. ВЛАДЕЛЕЦ СИЛЬПО ЗАПУСКАЕТ КОНКУРЕНТА MONOBANK. Группа компаний Fozzy Group (владелец сети Сильпо) создала цифровой банк "Банк личный счет" (БЛС) на базе ПАО "Банк Восток". (подробнее)

3. ИНСПЕКЦИЯ ПО ПАРКОВКЕ В КИЕВЕ ОТВЕРГАЕТ ОБВИНЕНИЯ И ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ. Инспекция по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА работает в штатном режиме и назвала безосновательными подозрения Офиса генпрокурора в создании преступного объединения, которое занималось незаконной эвакуацией автомобилей в столице. (подробнее)

4. STOLITSA GROUP ОСТАНОВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖК БАНКА АРКАДА В КИЕВЕ. В девелоперской компании Stolitsa Group объявили об остановке строительства трех ЖК, которые ранее строил обанкротившийся банк АО АКБ "Аркада". (подробнее)

5. УЗ ПОВЫСИЛА ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. Укрзализныця с 17 августа увеличила тарифы на железнодорожные грузовые перевозки. Это должно принести 2 млрд грн в этом году и 10 млрд грн в следующем. (подробнее)

6. АЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ СТАЛ НОВЫМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ УКРАИНЫ. Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины. Победитель юношеского Чемпионата мира U-20 будет работать с приставкой "исполняющий обязанности". (подробнее)

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Наталия Медведева

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