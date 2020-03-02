Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 марта

1. ТУРЦИЮ ПОКИНУЛИ БОЛЕЕ 100 000 БЕЖЕНЦЕВ. Они устремились в Европу через северо-западную турецкую провинцию Эдирне, которая граничит с Грецией и Болгарией. Беженцы пробуют проникнуть на территорию Греции по суше и через проходящую вдоль границы реку Мерич (подробнее).

2. КРУПНЫЙ СЕРВИС ДОСТАВКИ ПОСЫЛОК ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ. Ин Тайм остановила выдачу отправлений и привлекает конкурентов для завершения доставки грузов. Это произошло из-за банкротства компании (подробнее).

3. КОМАНДА ИЗ УКРАИНЫ ВЫИГРАЛА $250 000 В ЧЕМПИОНАТЕ ПО COUNTER-STRIKE. Участника команды Александра Костылева признали лучшим игроком чемпионата. Второе место заняла команда из Франции, а третье и четвертые места взяли команды Astralis и Fnatic (подробнее).

4. МИНФИН ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА. Минфин связал недовыполнение бюджета на 6,7% с несоответствием фактических макропоказателей прогнозным: гривня оказалась крепче, объемы импорта и цены на газ ниже, а рост средней зарплаты был медленнее ожидаемого (подробнее).

5. ГОНЧАРУК ОБСУДИТ СВОЮ ОТСТАВКУ С ПРЕЗИДЕНТОМ И ПАРЛАМЕНТОМ. По состоянию на сегодня он не писал никаких заявлений об увольнении. Также, по его мнению, рано говорить об увольнении отдельных министров. Ранее сообщалось, что премьер разругался с Зеленским из-за Коломойского (подробнее).

6. ПРОТЕСТЫ В МОЛДОВЕ: ТРЕБОВАЛИ ОТСТАВКИ ДОДОНА И ПРАВИТЕЛЬСТВА. Протесты начались из-за пророссийских высказываний министра иностранных дел страны. Протестующие блокировали здание правительства, а также перекрывали дороги в Кишиневе (подробнее).

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