В Молдове блокируют здание правительства: требуют отставки Додона – видео

В центре Кишинева несколько тысяч человек вышли на протест с требованием отставки правительства и президента страны: они разбили стеклянную дверь в здании правительства, заблокировали в него вход и перекрывают столичные дороги. Об этом сообщает местное издание Point.md.

Ядро протеста составили ветераны войны на Днестре 1992 года. По данным Point.md, одной из причин протеста стало высказывание министра иностранных дел Молдовы Аурелия Чокоя, который о войне на Днестре сказал, что "в 1992 году Россия предотвратила кровопролитие". Также они требуют создания при правительстве департамент по делам ветеранов.

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СПРАВКА. В конце 1991 года произошел вооруженный конфликт между правительственными силами Молдовы и поддерживаемыми Кремлем боевиками из так называемой "Приднестровской молдавской республики". В июне 1992 года российские войска вторглись на территорию Молдовы, что привело к замораживанию конфликта. Власти Молдовы по сей день не контролируют занятые войсками РФ территории.

Здание правительства оцепили силовики, однако манифестанты успели разбить стеклянную дверь и начали блокировать дороги в центре столице.

К протестующим выходил министр обороны Виктор Гайчук и сказал, что власти готовы к диалогу. Однако манифестанты хотят, чтобы на переговоры пустили СМИ. Власти пока не согласны.

Премьер-министр Ион Кику не выходит к протестующим и написал в Facebook, что акцию "организовали некоторые тайные политические силы".

В ноябре 2019-го министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в Донбассе есть тенденции, которые могут привести к замороженному конфликту , как это было в Приднестровье

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Фото - point.md

Видео 1 - Vasile Costiuc/Facebook

Видео 2 - realitatea.md/Facebook