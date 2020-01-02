Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 января

1. В УКРАИНЕ ВЫРОСЛИ АВТОПРОДАЖИ. В 2019 году в Украине на учет было поставлено почти 88 500 новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя прошлого года. Только в течение декабря украинцы купили 9200 новых легковых авто. В 2019 году наибольшей популярностью в Украине пользовались автомобили Renault, а самым востребованным стал KIA Sportage (подробнее).

2. НИДЕРЛАНДЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ НАЗВАНИЯ ГОЛЛАНДИЯ. Это было сделано для создания унифицированного национального бренда, объяснили в МИД страны. Компании, власти, вузы и печатные издания начали использовать только название "Нидерланды". Также в рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в 2020 году, а также во время Олимпиады-2020 в Токио. Национальная футбольная команда, которую за границей часто называют Голландией, теперь также будет называться исключительно Нидерландами (подробнее).

3. НА ТАЙВАНЕ В АВИАКАТАСТРОФЕ ПОГИБ ГЛАВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Кроме главы Генерального штаба Шэнь Иминя, погибли еще семеро офицеров: один подполковник, один капитан, двое старших сержантов, один майор и два генерала. Военный вертолет Black Hawk упал в горах. На борту находилось 13 человек. Пятерым удалось выжить (подробнее).

4. КАК ИЗМЕНИЛСЯ НАЛИЧНЫЙ КУРС В НОВОМ ГОДУ. 2 января средний курс покупки наличного доллара в украинских банках вырос на 3,14 коп и составляет 23,6637 грн. Курс продажи вырос на 14,66 коп – до 24,5916 гривень. Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – 24,09 грн. Средний курс покупки евро упал на 0,62 коп и составляет 26,1968 грн. Средний курс продажи вырос на 10,46 коп до 27,3853. Продать евро дороже можно за 26,9 грн, купить дешевле – за 26,7 грн. Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,2 коп и составляет 3,291 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 3,912 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,77 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн (подробнее).



5. РЕКОРДНАЯ ЗАБАСТОВКА ВО ФРАНЦИИ. Протест против реформы, повышающей пенсионный возраст, длится уже около месяца. Последний такой рекорд был поставлен более 30 лет тому назад - зимой 1986-1987 годов сотрудники транспортной отрасли бастовали 28 дней подряд, парализовав сообщение в стране. Сейчас акция протеста объявлена бессрочной, однако 7 января между властями и профсоюзами состоится очередной раунд переговоров, который определит дальнейшее развитие событий в стране (подробнее).

6. ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ В ОРДЛО ВОЗМОЖНЫ ЛИШЬ ПОСЛЕ ДЕОККУПАЦИИ. Такое мнение выразил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас для выплаты пенсий нет ни технической, ни возможности в плане безопасности. Он напомнил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, согласно которому получатели должны выезжать на подконтрольную правительству Украины территорию. По мнению Кулебы, законодательные инициативы о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий должны быть, "потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса" (подробнее).

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