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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 21 октября

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 21 октября - Фото
Российские оккупанты на дамбе в Новой Каховке (Фото: EPA)

1. Кулеба запросил у Израиля ПВО/ПРО. Там заявили, что они на стороне украинского народа. Глава МИД поговорил с главой правительства Израиля Яиром Лапидом насчет поставок систем и  технологий противовоздушной и противоракетной обороны, которые разработаны и стоят на вооружении в этой ближневосточной стране (подробнее).

2. Россияне бьют ракетами из С-300 по Запорожью и Харькову. В Запорожье разрушения получили жилой дом, объекты инфраструктуры и школа – трое раненых. В Харькове ранены шесть человек, есть разрушения промышленной инфраструктуры (подробнее).

3. В Киеве и соседних областях начались отключения электроэнергии. 21 октября из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии в Укрэнерго вынуждены ввести временное ограничение потребления в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях (подробнее).

4. Сделано невозможное: в Донецкой области частично возобновили газоснабжение. Централизованное отопление будет в 15 общинах, в 10 – будут отапливать объекты критической инфраструктуры и обустроят центры обогрева (подробнее).

5. Каховская ГЭС. РФ заминировала шлюзы и опоры. Под угрозой – Херсон и Черноморский регион. Разведчики сообщают, что подрыв дамбы россияне спланировали заранее, основные работы по минировании были проведены еще в апреле (подробнее).

6. НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Грановскому. НАБУ сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады VIII созыва, его считают организатором коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе, где 99,57% принадлежат государству (подробнее).

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Оксана Житнюк
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