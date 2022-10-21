Россияне ударили ракетами по Харькову и Запорожью

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Утром 21 октября Россия предприняла новую террористическую атаку против Украины. Оккупанты, которые пытаются обрушить критическую гражданскую инфраструктуру Украины перед наступлением холодов, выпустили крылатые ракеты по Харькову. Об этом пишут местные власти.

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"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", – предупредил мэр Игорь Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что враг наносит удары по областному центру. Около 08:05 местные жители сообщили LIGA.net о повторных взрывах в городе.

Работа ПРО в Харькове крайне затруднена из-за его географического положения: слишком малое время подлета ракет, выпущенных в Белгородской области РФ.

ОБНОВЛЕНО в 08:35. Терехов сообщил о "прилетах" по одному из предприятий, предварительно попадание в административно-производственное здание. Есть разрушения.

ОБНОВЛЕНО в 08:40. Глава Запорожской ОВА Александр Старух пишет о ракетной атаке врага по областному центру. В городе взрывы.

ОБНОВЛЕНО в 08:43. В Харькове ранения получили пять человек, есть разрушения промышленной инфраструктуры в Киевском районе, пишет Синегубов.

ОБНОВЛЕНО в 08:50. Власти Запорожья пишут, что на территории города могут остаться обломки ракет — не трогайте их, не подходите близко, не фотографируйте, эти боеприпасы взрывоопасны.

Новость будет дополняться по мере поступления информации.

20 октября Генштаб сообщил, что в этом месяцев россияне в семь раз увеличили интенсивность ударов ракетами.

Главнокомандующий ВСУ Залужный заверил, что ПВО и ПРО щит страны работает эффективно – настолько, насколько это возможно в нынешней ситуации.

Воздушные силы сообщили 18 октября, что Россия атакует ракетами уже не с Каспия, а из-под Ростова, откуда на подлет затрачивается гораздо меньше времени.

Євген Пилипенко

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