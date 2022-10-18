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Россия атакует ракетами уже не с Каспия, а из-под Ростова, времени меньше – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 12:31
Россия атакует ракетами уже не с Каспия, а из-под Ростова, времени меньше – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Российская стратегическая авиация начала атаковать Украину уже не из региона Каспийского моря, а из Ростовской области. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

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По словам Игната, стратегические бомбардировщики России продолжают обстреливать Украину ракетами Х-101 и Х-555, но теперь делают это из Ростовской области, а не с Каспия.

"То есть ближе. Это оставляет нам меньше времени отреагировать на пуск", – сказал Игнат.

Он пояснил, что ракета летит со скоростью 900 км/ч, и если она запущена из региона Каспийского моря, то у Воздушных сил есть больше времени на реакцию, а у людей – чтобы спуститься в укрытие.

Игнат сообщил, что сейчас главная цель россиян – это объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.

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Наталія Медведєва
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обстрел война ракетный удар воздушные силы Юрий Игнат
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