Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 марта

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ РЕШЕНИЕ СНБО О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ МОТОР СИЧ. Текст решения СНБО от 11 марта не опубликован – ему присвоен гриф "для служебного пользования. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Данилова (подробнее).

2. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. ГРУППА СЕНАТОРОВ ПРИЗВАЛА ГОСДЕП США УСКОРИТЬ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ. 22 американских сенатора призвали госсекретаря США Блинкена усилить санкции против компаний-строителей газопровода Северный поток-2 (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО О СТРАТЕГИИ ДЕОККУПАЦИИ КРЫМА: ШЕСТЬ ТЕЗИСОВ О ГЛАВНОМ. Глава государства подписал указ о введении в действие решения СНБО от 11 марта, в котором говорится о планах по деоккупации и реинтеграции АР Крым (подробнее).

4. КАБМИН ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ТАРИФОМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ С 1 АПРЕЛЯ. Цена на электричество пока останется без изменений – 1,68 грн/кВт. Энергоатом продолжит поставлять электроэнергию людям по льготной цене (подробнее).

5. ДУРОВ ПРИВЛЕК $1 МЛРД: СРЕДИ ИНВЕСТОРОВ ОКАЗАЛСЯ ГОСФОНД РФ. ЧТО ГОВОРЯТ В TELEGRAM. По словам Дурова, эти деньги позволят Telegtram независимо продолжать глобальное развитие, сохранив свои ценности и помогут реализовать стратегию монетизации (подробнее).

6. КАБМИН ВЕРНУЛ КАРАНТИННЫЕ 8000 ГРН. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ ПОМОЩЬ ЧЕРЕЗ ДИЮ. Представители малого бизнеса вновь смогут подавать заявки на получение 8000 грн государственной помощи на период карантинных ограничений (подробнее).

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