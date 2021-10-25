Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 25 октября

1. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА 600 МЛН ЕВРО ОТ ЕВРОСОЮЗА. Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. (подробнее)

2. УКРАИНА – НА ВТОРОМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ ПО СУТОЧНОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ COVID-19. Украина находится на втором месте в Европе и на третьем в мире по числу умерших от COVID-19 за сутки. (подробнее)

3. ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ "КОВИДНЫХ" ДОКУМЕНТОВ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПАССАЖИРЫ. По решению Кабмина, ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами возлагается на пассажиров. (подробнее)

4. ЕБРР ГОТОВ ВХОДИТЬ В КАПИТАЛ ОЩАДБАНКА. Государственный Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития подписали мандатное письмо по кредиту до 100 млн евро с возможностью войти в капитал Ощадбанка. (подробнее)

5. ОАСК ЗАБЛОКИРОВАЛ АУКЦИОН УКРЭНЕРГО ПО ИСКУ ДТЭК. Укрэнерго отменила месячный аукцион на доступ к пропускной способности межгосударственных линий электропередач для импорта из России и Беларуси. Из-за этого трейдеры временно не смогут в ноябре импортировать в Украину и экспортировать из Украины электроэнергию. (подробнее)

6. В СУДАНЕ ПРОИСХОДИТ ПОПЫТКА ГОСПЕРЕВОРОТА. В Судане группа военных задержала премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий правящей коалиции. Суданские партии призвали к гражданскому неповиновению. (подробнее)

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