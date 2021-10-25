В Судане военные совершили переворот, задержан премьер-министр

В Судане группа военных задержала премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий правящей коалиции. Это произошло сегодня, 25 октября, рано утром, сообщает Анадолу.

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После задержания лидеров правящей коалиции, в ряде районов столицы Судана Хартума вспыхнули протестные акции, демонстранты жгли шины и блокировали дороги.

В министерстве информации Судана сообщили о задержании военными некоторых членов Суверенного совета и большинства министров переходного правительства, сообщает Reuters. Суверенный совет исполняет обязанности главы государства в течение переходного периода в 39 месяев с 20 августа 2019 года.

В стране наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи.

Суданские партии после попытки переворота призвали к гражданскому неповиновению.

Военные пока не комментировали ситуацию, но гостелевидение сообщает, что в ближайшее время с заявлением выступит Абдель Фаттах аль-Бурхан, офицер, возглавляющий правящий совет по разделению власти.

На улицах Хартума размещены войска, они ограничивают передвижение мирных жителей.

Денис Юдин

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