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В Судане военные совершили переворот, задержан премьер-министр

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 13:10
В Судане военные совершили переворот, задержан премьер-министр - Фото
Суданские военные (Фото – Sudan News)

В Судане группа военных задержала премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий правящей коалиции. Это произошло сегодня, 25 октября, рано утром, сообщает Анадолу.

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После задержания лидеров правящей коалиции, в ряде районов столицы Судана Хартума вспыхнули протестные акции, демонстранты жгли шины и блокировали дороги.

В министерстве информации Судана сообщили о задержании военными некоторых членов Суверенного совета и большинства министров переходного правительства, сообщает Reuters. Суверенный совет исполняет обязанности главы государства в течение переходного периода в 39 месяев с 20 августа 2019 года.

В стране наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи.

Суданские партии после попытки переворота призвали к гражданскому неповиновению.

Военные пока не комментировали ситуацию, но гостелевидение сообщает, что в ближайшее время с заявлением выступит Абдель Фаттах аль-Бурхан, офицер, возглавляющий правящий совет по разделению власти.

На улицах Хартума размещены войска, они ограничивают передвижение мирных жителей.

Денис Юдин
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Судан военный переворот Абдалла Хамдук
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