Власти Судана заявили о предотвращении попытки госпереворота: видео танков на улицах
Власти Судана пресекли попытку государственного переворота, ситуация находится под контролем, сообщает Reuters.
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Допрос подозреваемых в попытке государственного переворота в Судане должен был уже начаться, и военные вскоре сделают заявление, сообщил официальный представитель Мохаммед Аль Факи Сулейман.
Источник в правительстве сообщил журналистам, что подозреваемые пытались взять под контроль государственное радио в Омдурмане, находящемся через реку Нил от столицы страны Хартума.
Сегодня рано утром военные использовали танки, чтобы перекрыть мост, соединяющий Хартум с Омдурманом.
Журналисты отмечают, что правительство Судана держится на хрупкой сделке между военными и гражданскими, которая была заключена после свержения бывшего президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года.
По информации Al Arabiya, за попыткой переворота стоят сторонники и функционеры режима аль-Башира. Задержаны несколько офицеров бронетанковых войск.
Видео танков в Омдурмане опубликовано в Twitter:
لحظات إغلاق كبرى ام درمان القديم النيل الأبيض.#السودان pic.twitter.com/Hkcp3r8Ib0— Sudan News (@Sudan_tweet) September 21, 2021
ДОПОЛНЕНО В 12:35. В правительстве Судана заявили о задержании около 40 офицеров за попытку захватить телевидение и командование армии, сообщает CNN.
- 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме.
- 25 мая военные задержали президента и премьера Мали.
- 5 сентября военные заявили о захвате президента в Гвинее.
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