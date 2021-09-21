Власти Судана заявили о предотвращении попытки госпереворота: видео танков на улицах

дополнено

Власти Судана пресекли попытку государственного переворота, ситуация находится под контролем, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Допрос подозреваемых в попытке государственного переворота в Судане должен был уже начаться, и военные вскоре сделают заявление, сообщил официальный представитель Мохаммед Аль Факи Сулейман.

Источник в правительстве сообщил журналистам, что подозреваемые пытались взять под контроль государственное радио в Омдурмане, находящемся через реку Нил от столицы страны Хартума.

Сегодня рано утром военные использовали танки, чтобы перекрыть мост, соединяющий Хартум с Омдурманом.

Журналисты отмечают, что правительство Судана держится на хрупкой сделке между военными и гражданскими, которая была заключена после свержения бывшего президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года.

По информации Al Arabiya, за попыткой переворота стоят сторонники и функционеры режима аль-Башира. Задержаны несколько офицеров бронетанковых войск.

Видео танков в Омдурмане опубликовано в Twitter:

لحظات إغلاق كبرى ام درمان القديم النيل الأبيض.#السودان pic.twitter.com/Hkcp3r8Ib0 — Sudan News (@Sudan_tweet) September 21, 2021

ДОПОЛНЕНО В 12:35. В правительстве Судана заявили о задержании около 40 офицеров за попытку захватить телевидение и командование армии, сообщает CNN.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.