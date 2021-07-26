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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 июля

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 июля - Фото

1. ДЕЛО B2B JEWELRY. СБУ ЗАЯВИЛА О НОВЫХ ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА: ФОТО, ВИДЕО. Служба безопасности Украины заявила о новых фактах масштабного мошенничества, которым якобы занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry (Подробнее). 

2. У ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ПОЯВИЛСЯ ДВОЙНИК. ОСНОВАТЕЛИ – НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЗАЕМЩИКИ. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обратился в Нацполицию и Министерство юстиции с требованием изучить деятельность ООО "Финансовой компании "Фонд гарантирования вкладов" на причастность ее к мошенническим схемам (Подробнее). 

3. УКРАИНСКИЕ ДВИГАТЕЛИ БУДУТ УСТАНАВЛИВАТЬ НА ВСЕ БЕСПИЛОТНИКИ BAYRAKTAR – ГЛАВА КОМПАНИИ. Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Bayratkar Makina планирует устанавливать украинские двигатели на все свои новые БПЛА, которые будут собирать в ближайшее время (Подробнее). 

4. МЕТИНВЕСТ АХМЕТОВА ПОКУПАЕТ МЕТКОМБИНАТ ИСД ЗА 9 МЛРД ГРН. ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (владелец – группа Метинвест Рината Ахметова) победило в тендере по покупке активов ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (Подробнее). 

5. ГЮНДУЗ МАМЕДОВ УВОЛЬНЯЕТСЯ ИЗ ОФИСА ГЕНПРОКУРОРА. ОН ВЕЛ ДЕЛА ПО КРЫМУ И ДОНБАССУ. Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора и органов прокуратуры. Он вел дела по военным преступлениям во временно оккупированном Крыму и части Донбасса (Подробнее). 

6. СУД ОПЯТЬ ОТПРАВИЛ СЕМЕНЧЕНКО В СИЗО. Соломенский суд Киева изменил меру пресечения для бывшего народного депутата и основателя батальона Донбасс Семена Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержание в изоляторе Службы безопасности Украины сроком на 60 суток (Подробнее). 

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