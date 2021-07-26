Гюндуз Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора. Он вел дела по Крыму и Донбассу
Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора и органов прокуратуры. Он вел дела по военным преступлениям во временно оккупированном Крыму и части Донбасса, сообщила в Facebook юридическая компания Миллер, которая представляет его интересы.
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В заявлении говорится, что руководство Офиса генпрокурора "сознательно создало сложности" в работе Мамедова, "систематически давит" на него вместе с СБУ.
В юридической компании напомнили, что в июне его лишили руководства департаментом преступлений, совершенных в условиях военного конфликта, и департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию.
Юристы также пишут, что Мамедова досрочно лишили доступа к гостайне, сократили его должность и открыли против него ряд дисциплинарных и уголовных дел, в которых "расследование фактически осуществляют подразделения, подчиненные непосредственно генпрокурору" Ирине Венедиктовой.
В ЮК Миллер заявляют, что законных оснований для увольнения Мамедова нет, однако для него неприемлемо оставаться в должности без возможности выполнения своих полномочий.
"Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", – говорится в заявлении.
В юркомпании напомнили, что с 2016 года Мамедов занимался расследованиями военных преступлений в Крыму, с 2019-го – на Донбассе, и активизировал сотрудничество с Международным уголовным судом.
LIGA.net обратилась за комментариями в СБУ и Офис генпрокурора.
- 30 июня Венедиктова назначила руководителем "департамента войны" ОГП вместо Мамедова своего заместителя Максима Якубовского. Как минимум до 2014 года Якубовский работал в экспертном центре при общественной организации Виктора Медведчука Украинский выбор. Однако практически в тот же день Венедиктова изменила свое решение и переподчинила департамент себе.
- 1 июля Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне.
- 8 июля Венедиктова отобрала у Мамедова руководство департаментом защиты интересов детей и тренинг-центром прокуроров.
- 20 июля Госбюро расследований открыло уголовное дело против Мамедова по статье о служебном подлоге.
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