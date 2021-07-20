Сначала департаменты и гостайна. Теперь против замгенпрокурора Мамедова открыли дело

Госбюро расследований открыло уголовное дело против замгенпрокурора Гюндуза Мамедова по статье о служебном подлоге. Об этом сообщает юридическая компания Миллер, которая представляет его интересы.

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Производство открыто 7 июля по якобы заявлению журналиста газеты Всеукраинская правозащитная газета Международный центр прав человека. Адвокаты говорят, что заявление имеет компрометирующий для Мамедова характер.

По данным компании, основные следственные действия проводят прокуроры Генеральной инспекции – подразделения ОГП, которое напрямую подчинено генпрокурору Ирине Венедиктовой. Следователи ГБР, по информации адвокатов, фактически отстранены от любых процессуальных действий.

"Однако, в публикации журналиста на личной странице в сети Фейсбук указано, что он информирует ОГП о том, что такого СМИ не существует, адрес офиса выдуманный, а собственно "фейковое" заявление, по его мнению, написано лицом по фамилии Швец, который ранее работал в интернет-издании Багнет. Далее в публикации указано, что "...этот Швец вместе со своим братом по разуму занимается рассылкой подобных фальшивок уже несколько лет....", – говорится в сообщении.

Адвокаты считают, что это заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления. Они подали в ГБР соответствующее заявление о преступлении.

Также в Миллере сообщили, что доступа к гостайне Мамедова лишили якобы потому, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова.

По словам адвокатов, Мамедов подал в СБУ стандартный пакет документов, который предоставлялся во время предыдущих процедур доступа к гостайне. Кроме того, информация о работе в университете отражена в ежегодных декларациях Мамедова, а, следовательно, является открытой.

"Поэтому считаем лишения господина Мамедова доступа к гостайне безосновательным, а решение — субъективным", – говорится в сообщении.

Руководствуясь именно этой "некорректной" информацией Венедиктова лишила Мамедова руководства двумя департаментами ОГП и Тренинговым центром, говорят адвокаты.

Справка. Мамедов курировал в прокуратуре направление военных преступлений и оккупированных территорий. Также он был включен в группу прокуроров в уголовном производстве по факту уничтожения самолета MH17. Мамедов возглавляет украинскую группу в составе международной совместной следственной группы. Также он участвует в переговорном процессе по катастрофе самолета МАУ в небе над Тегераном.

30 июня Венедиктова назначила руководителем "департамента войны" ОГП вместо Мамедова своего заместителя Максима Якубовского. Как минимум, до 2014 года Якубовский работал в экспертном центре при общественной организации Виктора Медведчука Украинский выбор. Однако практически в тот же день Венедиктова изменила свое решение и внесла изменения в приказ, согласно которым общее руководство департаментом будет осуществлять она сама.

1 июля Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне.

8 июля Венедиктова отобрала у Мамедова руководство департаментом защиты интересов детей и тренинг-центром прокуроров.

Вадим Ребрина

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