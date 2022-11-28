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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 ноября

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 ноября - Фото
Фото: twitter.com/UrmasReinsalu

1. В КИЕВ ПРИЕХАЛИ ГЛАВЫ МИД СЕМИ СТРАН-СОЮЗНИЦ УКРАИНЫ. Основными темами встречи правительства с гостями были оружие, финансы и санкции против РФ, также уделили внимание энергетической сфере и обстрелам Россией критической инфраструктуры Украины. (подробнее)

2. БРИТАНИЯ СОХРАНИТ ИЛИ УВЕЛИЧИТ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ. Британский премьер Риши Сунак заявил, что Великобритания сохранит или увеличит военную помощь для Украины, а также окажет поддержку системе противовоздушной обороны. (подробнее)

3. США ДУМАЮТ НАД ПОСТАВКОЙ УКРАИНЕ СНАРЯДОВ ДАЛЬНОСТЬЮ 150 КМ. В США рассматривают возможность поставки Украине дешевых бомб GLSDB – небольших, но высокоточных и с дальностью действия около 150 км. (подробнее)

4. ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ВВЕЛИ ЭКСТРЕННЫЕ АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА. Укрэнерго с 10:00 утра, 28 ноября, применило аварийные отключения по всей территории в результате стремительного роста дефицита мощности. (подробнее)

5. УКРАИНА ИМПОРТИРОВАЛА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ РУМЫНИИ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ. Право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" 24 ноября. Это может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. (подробнее)

6. УКРАИНЦЫ МОГУТ БЫСТРО НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ С PATRIOT – МИНОБОРОНЫ ПОЛЬШИ. Украинские военнослужащие способны за два месяца научиться использовать систему ПРО Patriot, сейчас все зависит от решения Германии, заявил замглавы Минобороны Польши. (подробнее)

Наталія Медведєва
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