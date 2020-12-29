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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 декабря

29.12.2020, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 декабря - Фото

1. УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: ДЛЯ 8 МЛН ЧЕЛОВЕКУкраина получит 16 млн, а не 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках международной программы COVAX (Подробнее).

2. В МИНЭКОНОМИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ПАДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ ДО 3% ВВП В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает падение ВВП на 3% в октябре-декабре 2020 года (Подробнее).

3. БУТУСОВ СООБЩИЛ, ЧТО К МИКИТАСЮ ПРИШЛИ С ОБЫСКАМИ. ПОЛИЦИЯ ВРУЧИЛА ПОДОЗРЕНИЕ ЭКС-НАРДЕПУ. Следователи Нацполиции якобы пришли с обысками к экс-собственнику Укрбуда и бывшему нардепу Максиму Микитасю, который дал показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова (Подробнее).

4. МИНОБОРОНЫ ПООБЕЩАЛО ПЕРЕД ЗЕЛЕНСКИМ КУПИТЬ ТРИ САМОЛЕТА АН-178: ФОТОМинистерство обороны Украины и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве самолетов для ВСУ. В рамках сотрудничества Антонов поставит военным три новых военно-транспортных самолета Ан-178 (Подробнее). 

5. В ВОЗ РАССКАЗАЛИ, ЧТО БУДЕТ С COVID-19 ПОСЛЕ НАЧАЛА МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИСкорее всего, SARS-CoV-2 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека, даже когда вакцины будут внедрены в США и Британии. Вирус продолжит мутировать в клетках человека (Подробнее).

6. В ГЕРМАНИИ ЗАВЕРШИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2Компания Nord Stream 2 завершила укладку российского газопровода Северный поток-2 в немецкой исключительной экономической зоне (Подробнее). 

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