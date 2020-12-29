Бутусов сообщил, что к Микитасю пришла с обысками полиция. В Нацполе об этом пока не знают

Следователи Нацполиции якобы пришли с обысками к экс-собственнику Укрбуда Максиму Микитасю, который дал показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Бутусов утверждает, что обыск проводился в 06:00 утра по уголовному делу о похищении человека. По его данным, Микитасю не предъявляли подозрение, он не задержан.

Журналист также заявляет, что Микитась продолжает находиться под защитой спецназа Национального антикоррупционного бюро как лицо, сотрудничавшее со следствием по делу Укрбуда.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службы Нацполиции и НАБУ. В пресс-службе Нацпола сказали, что информацией об обысках "на данный момент не владеют". В НАБУ сказали, что уточняют эту информацию. LIGA.net направила письменные запросы в оба ведомства.

LIGA.net также написала Микитасю. Он сообщение пока не прочитал.

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СПРАВКА. В деле Укрбуда НАБУ подозревает Татарова в подкупе эксперта МВД Константина Дубоноса: на то время глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на того паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Дубонос за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине.

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Марк Сировой

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