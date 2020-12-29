Бутусов сообщил, что к Микитасю пришла с обысками полиция. В Нацполе об этом пока не знают
Следователи Нацполиции якобы пришли с обысками к экс-собственнику Укрбуда Максиму Микитасю, который дал показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.
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Бутусов утверждает, что обыск проводился в 06:00 утра по уголовному делу о похищении человека. По его данным, Микитасю не предъявляли подозрение, он не задержан.
Журналист также заявляет, что Микитась продолжает находиться под защитой спецназа Национального антикоррупционного бюро как лицо, сотрудничавшее со следствием по делу Укрбуда.
LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службы Нацполиции и НАБУ. В пресс-службе Нацпола сказали, что информацией об обысках "на данный момент не владеют". В НАБУ сказали, что уточняют эту информацию. LIGA.net направила письменные запросы в оба ведомства.
LIGA.net также написала Микитасю. Он сообщение пока не прочитал.
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- 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ.
- В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- В Офисе генпрокурора заявили, что передали дело по решению Печерского суда. В САП считают, что ОГП должен был обратиться за разъяснениями в суд, так как его решение противоречит закону.
- Вчера Бутусов сообщил, что Микитась якобы попросил генпрокурора вернуть дело Укрбуда из СБУ в НАБУ, а Нацполиция якобы выдвинула против него "новое подозрение, не связанное с коррупцией".
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