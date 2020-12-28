Полиция объявила Микитасю новое подозрение, не связанное с коррупцией – Бутусов

После того, как экс-президент Укрбуда Максим Микитась попросил генпрокурора вернуть его дело из СБУ в НАБУ, Нацполиция выдвинула против него новое подозрение, не связанное с коррупцией. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, Микитась обратился в Офис генпрокурора с ходатайством о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.

По данным Бутусова, Микитась, как лицо сотрудничающее со следствием, находится под охраной НАБУ, и снимать ее детективы бюро не намерены.

"Надеюсь, что такое поспешное решение Нацполиции не приведет к столкновениям, и полиция не посмеет задерживать подозреваемого по одному из самых громких коррупционных скандалов, который, согласно законному решению, находится под охраной", – написал Бутусов.

СПРАВКА. В деле Укрбуда НАБУ подозревает Татарова в подкупе эксперта МВД Константина Дубоноса: на то время глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на того паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Дубонос за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине.







Вадим Ребрина

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