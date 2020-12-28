Полиция объявила Микитасю новое подозрение, не связанное с коррупцией – Бутусов
После того, как экс-президент Укрбуда Максим Микитась попросил генпрокурора вернуть его дело из СБУ в НАБУ, Нацполиция выдвинула против него новое подозрение, не связанное с коррупцией. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.
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По его словам, Микитась обратился в Офис генпрокурора с ходатайством о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.
По данным Бутусова, Микитась, как лицо сотрудничающее со следствием, находится под охраной НАБУ, и снимать ее детективы бюро не намерены.
"Надеюсь, что такое поспешное решение Нацполиции не приведет к столкновениям, и полиция не посмеет задерживать подозреваемого по одному из самых громких коррупционных скандалов, который, согласно законному решению, находится под охраной", – написал Бутусов.
- 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ.
- В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- В Офисе генпрокурора заявили, что передали дело по решению Печерского суда. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что ОГП должен был обратиться за разъяснениями в суд, так как его решение противоречит закону.
- Суд до сих пор не избрал меру пресечения Татарову.
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