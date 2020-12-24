Передача дела Татарова СБУ. У Венедиктовой говорят, что всего-лишь выполнили решение суда

В Офисе генпрокурора заявили, что передали дело замглавы Офиса президента Олега Татарова из НАБУ в СБУ по решению Печерского суда. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорят, что ОГП должен был обратиться за разъяснениями в суд, так как его решение противоречит закону.

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В ответе на запрос агентства Интерфакс-Украина пресс-служба ОГП сообщила, что подследственность дела Татарова была изменена на основании решения Печерского суда от 14 декабря. Суд принял такое решение по жалобе стороны защиты.

При этом суд констатировал, что НАБУ выступать органом досудебного расследования в этом деле не может, так как "ни один из фигурантов не относится к субъектам, подследственным НАБУ, а размер предмета преступления в 250 тыс грн также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ", сообщили в ОГП.

По информации офиса, решение генпрокурора отдать дело СБУ обжаловалось в апелляционной и кассационной инстанциях. "Определением Верховного суда, которое поступило в Офис генпрокурора 23 декабря 2020 года, решение Печерского райсуда оставлено в силе, и оно было выполнено", – говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Слідство інфо уточняет, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу на решение Печерского суда по существу. Тем самым решение осталось в силе.

В САП заявляют, что Печерский суд не имел права принимать такое решение. Там пояснили, что Уголовно-процессуальный кодекс прямо запрещает принятие решений о поручении досудебного расследования другому органу по делам, подследственным НАБУ, любыми должностными лицами, в том числе генпрокурором.

"То есть суд обязал генпрокурора осуществить действие, которое генпрокурор как должностное лицо не имеет полномочий осуществлять", – отметили в САП.

Там считают, что Офис генпрокурора должен был обратиться в Печерский суд за разъяснениями, и факт того, что это не было сделано "свидетельствует об особом и нетипичном характере действий руководства Офиса генпрокурора в данном деле".

Вадим Ребрина

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